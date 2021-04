Les ventes d’iPhone restent solides en Europe. Apple continue donc sur la lancée de son quatrième trimestre 2021 record si l’on en croit les chiffres de Counterpoint. L’iPhone a ainsi atteint les 28% de Pdm en Europe sur le Q1, un record qui lui permet de se rapprocher des 32% de Samsung. La progression sur un an est de 6 points de Pdm (+31%) pour Apple, de 2 petits points pour Samsung (+13%), et de 7 points de Pdm pour Xiaomi (+73%), désormais bien arrimé à la troisième place du marché européen et mondial.

Oppo termine au pied du podium, avec 6% de Pdm, soit une progression de 94% sur un an. Autrefois triomphant, Huawei n’en finit plus de descendre les marches. Le géant asiatique est désormais crédité de 4% de parts de marché en Europe sur le Q1, contre 15% un an plus tôt ! L’embargo américain a pour ainsi dire détruit la Pdm de Huawei et cassé net sa croissance insolente.