Apple a décidé de revoir à la baisse la production de ses différents AirPods, de l’ordre de 25% à 30% selon Nikkei. Le fabricant s’attend désormais à vendre entre 75 et 85 millions d’écouteurs sans fil en 2021. Il tablait auparavant sur 110 millions d’exemplaires.

Baisse de production des AirPods à cause de la demande

Cette baisse de production des AirPods s’explique par la demande. Celle-ci n’est pas aussi haute qu’espérée. Apple a beaucoup de modèles en stock et en fabriquer davantage n’est pas nécessaire. Le groupe a assez de modèles pour un moment maintenant. « La réduction la plus importante des commandes concerne le deuxième trimestre et le début du troisième trimestre », a indiqué une source du Nikkei. « Les niveaux de stocks [dans les entrepôts] et les stocks d’AirPods en magasin sont actuellement élevés… et la demande n’est pas aussi forte que prévu », a-t-elle ajouté.

Certains revendeurs font des remises sur les écouteurs d’Apple pour tenter de vendre des modèles. En France par exemple, Amazon propose les AirPods Pro à 205€ au lieu de 279€.

Malgré la baisse de la production des AirPods, les ventes devraient être meilleures en 2021. Apple a écoulé 72,8 millions d’exemplaires en 2020. Le groupe a représenté 31% des ventes des accessoires du même type. Mais il est vrai que la part a sévèrement chuté au fil des années : c’était 60% en 2018 par exemple. Cela s’explique par la concurrence qui lance des écouteurs concurrents, généralement moins chers.

« Il n’est pas possible de faire croître les ventes de 30%, 40%, 50% chaque année pendant longtemps. À un moment donné, la croissance va ralentir et se normaliser », a déclaré un cadre d’un fournisseur. « Le temps de la forte croissance des AirPods est peut-être révolu », juge-t-il.

Quelle est la suite ?

Apple doit sortir ses AirPods 3 au second semestre de 2021 si l’on en croit les rumeurs. Les écouteurs sans fil devraient beaucoup ressembler aux AirPods Pro. Ils n’auront pas leurs fonctionnalités, comme la réduction active de bruit. Quant aux AirPods Pro 2, ils devraient également arriver cette année. Mais les détails sont plus légers.