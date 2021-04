Les dernières « mises à jour » d’Apple Pay chez LCL ont visiblement dopé les ambitions de la maison mère. Le Crédit Agricole promet, juré craché, que les paiements à l’étranger et en ligne (et donc l’ouverture du réseau VISA pour Apple Pay) seront proposés à ses clients Apple Pay… à partir du mois de juin. La banque a confirmé l’info à notre confrère iGen.

Malheureusement, ce que la banque ne confirme pas, c’est une date précise (pas avant le mois de juin certes, mais QUAND à partir de juin ?), ce qui commence à faire vraiment tâche pour un service lancé au mois de janvier 2020, et alors même que le Crédit Agricole avait promis la prise en charge du réseau VISA dès le lancement d’Apple Pay. Les évolutions du service chez LCL serviront peut-être de « test » grandeur nature pour l’ouverture complète d’Apple Pay au Crédit Agricole, même si l’on se dit que la banque a eu largement le temps de faire le nécessaire depuis plus d’un an.