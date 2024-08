L’ouverture du NFC des iPhone semble déjà donner des ailes aux organismes bancaires allemands, et ce qui semble déjà acquis, c’est qu’Apple Pay ne sortira pas gagnant des discussions en cours. L’Association nationale des banques coopératives allemandes (BVR) prépare ainsi des outils et des services de paiements mobiles qui ne passeront pas par le service de paiement d’Apple… ni même par l’app Cartes (Wallet), qui est pourtant bien pratique pour centraliser les différentes cartes dont dispose l’utilisateur. Les dizaines de millions de Girocard, l’équivalent allemand des CB françaises, pourraient ainsi ne plus dépendre de l’écosystème financier d’Apple, en espérant que cette évolution ne se fasse pas au détriment de l’ergonomie et de la facilité d’utilisation.

L’Allemagne pourrait devenir ainsi l’un des tous premiers pays européens à profiter de l’ouverture forcée du NFC des iPhone, une ouverture décidée par Apple il y a quelques semaines à peine, mais sous l’intense pression de la Commission européenne. La Banque centrale européenne estime cependant qu’il reste encore des « verrous » qui rattachent à l’écosystème d’Apple, mais force est de constater que ces quelques contraintes n’ont visiblement pas été des obstacles pour les banques allemandes