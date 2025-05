Les temps (juridiques) sont plutôt durs en ce moment pour les GAFAM. Apple voit échapper sa mainmise sur l’App Store et à peu près tous les services au cœur de l’écosystème iOS sont désormais sur la sellette et sous l’œil aiguisé des régulateurs. Déjà obligé d’ouvrir le NFC de l’iPhone à la concurrence, Apple tentait depuis plusieurs semaines de protéger Apple Pay de nouvelles mesures d’encadrement européennes, des mesures d’ailleurs largement poussées par la France. La firme de Cupertino peut donc souffler puisque le parlement européen a retoqué en partie une proposition de loi qui aurait obligé les géants de la tech à une plus grande transparence sur les frais liés aux paiements digitaux ou par cartes (PayPal, Apple Pay, Samsung Pay, etc. et à dévoiler les arcanes de leurs accords commerciaux avec les banques.

Le nouveau texte présenté au Parlement européen n’intègre donc plus de nouvelles mesure d’encadrement, un retrait considéré par certains analystes comme un moyen d’amadouer Donald Trump, le 47ème président américain n’hésitant jamais à employer des mesures de rétorsion (souvent disproportionnées) pour défendre les intérêts des sociétés américaines.