Apple a fait enregistrer 12 références en rapport avec des iPad, dont neuf qui concerne des modèles encore inconnus au bataillon. Comme souvent, les références sont apparues dans la base de données de Communauté économique eurasiatique (EEC).

De nouvelles références pour les iPad

Les références sont A2377, A2378, A2567, A2588, A2602, A2459, A2460, A2461, A2568, A2569, A2589 et A2604. Dans le lot, A2459, A2460 et A2461 correspondent aux iPad Pro M1 fraîchement annoncés par Apple la semaine dernière. Mais tous les autres modèles concernent des iPad qu’Apple n’a pas encore présentés.

Attention : il ne faut pas comprendre qu’il y a neuf iPad différents à venir. Un modèle peut avoir plusieurs références (selon le stockage, le support ou non de la 5G, etc). La preuve avec l’iPad Pro M1 qui a trois références à lui tout seul. En tout cas, les rumeurs suggèrent qu’Apple prépare un iPad mini 6 et un nouvel iPad d’entrée de gamme.

Il se trouve que les tablettes ne sont pas les seules références dans la base de données. En effet, Apple a aussi fait enregistrer des AirPort Time Capsule et AirPort Express. Il se trouve qu’Apple a mis un terme aux AirPort en 2018. Leur présence ici est donc surprenante. Peut-être que le fabricant devait se mettre à jour au niveau des éléments réglementaires.