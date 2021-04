Les AirTags ont fait parler d’eux depuis 2019 et on comprend pourquoi maintenant. Apple devait les commercialiser cette année-là. Pourtant, Apple a seulement officialisé sa balise la semaine dernière. Elle est disponible aujourd’hui à l’achat.

Les clients qui ont reçu leur AirTag aujourd’hui ont remarqué les dates 2019 et 2020 sur l’étiquette où l’on retrouve les informations réglementaires. Apple avait donc pour projet de commercialiser son traqueur d’objets il y a deux ans, mais le fabricant a finalement décidé d’attendre 2021.

So, the AirTag box says 2020.

The Leather Keyring says 2019.

First AirTag leak was back in 2019.

They’ve been ready for the past 2 years. pic.twitter.com/TgrAw3z4C6

— Daniel (@ZONEofTECH) April 30, 2021