De nouveaux documents de la FCC (ici et là) révèlent qu’Apple a cherché à faire certifier son AirTag à partir de la mi-2019. Cette certification est obligatoire auprès de l’agence américaine pour être autorisé à vendre un produit comprenant de l’électronique.

Une certification du AirTag par la FCC en travaux depuis 2019

Apple a initié les tests pour la certification du AirTag auprès de la FCC entre juillet et novembre 2019. Le fabricant a ensuite fait une demande en septembre et octobre 2020 pour recevoir le feu vert. Et pourtant, les AirTags ont seulement été officialisés cette semaine lors de la keynote. Apple les propose à la vente depuis hier, avec les premières livraisons qui auront lieu le 30 avril.

Cela fait un moment maintenant qu’on entend parler de cette balise de localisation. Les premières rumeurs ont justement vu le jour en 2019. Il y a de plus en plus d’indices au fil des mois, à tel point que la bêta d’iOS 13 comprenait quelques images en rapport avec des fonctionnalités propres à l’AirTag. Tout laissait à penser que la sortie était pour bientôt. Et pourtant, il a fallu attendre avril 2021 pour les découvrir.

Quelques théories circulent pour expliquer un tel délai. La première est qu’Apple voulait lancer son AirTag en 2020, mais ne l’a pas fait à cause du Covid-19. Beaucoup de personnes étaient chez elles et le lancement d’un traqueur d’objets avait finalement peu d’intérêt. Une seconde théorie est qu’Apple a attendu de lancer son réseau Localiser aux fabricants tiers, afin qu’ils puissent techniquement parlant concurrencer Apple avec leurs propres produits. Le réseau a été annoncé il y a quelques semaines.

Cela n’a pas empêché Tile, qui propose déjà un équivalent au AirTag, de critiquer Apple. Tile a récemment craint une concurrence déloyale de la part d’Apple. Il estime que le fabricant d’iPhone va proposer des fonctionnalités qui seront uniquement pour sa balise.