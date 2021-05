Apple l’assure : Epic Games veut qu’iOS devienne Android avec davantage de libertés. Mais le fabricant d’iPhone n’est pas du tout intéressé. Il estime que ses clients ne veulent pas non plus. Il a fait cette révélation lors du procès qui l’oppose en ce moment à l’éditeur de Fortnite.

Apple ne veut pas qu’iOS devienne Android

« Epic veut que nous soyons comme Android, mais nous ne voulons pas l’être », a déclaré Karen Dunn, avocate d’Apple, en faisant référence à la possibilité d’installer des applications sans passer par le Play Store (l’équivalent de l’App Store sur Android). « Nos consommateurs ne le veulent pas non plus », a-t-elle ajouté.

L’élément auquel l’avocate fait référence ici est la pratique du sideloading. Android laisse en effet un certain contrôle à ses utilisateurs qui peuvent installer des applications venant de n’importe où (Internet, magasins d’applications tiers, etc). L’avantage est que l’utilisateur peut télécharger des contenus qui ne sont pas forcément autorisés sur le Play Store. Mais dans le même temps, ces applications ne sont pas vérifiées (malwares, etc). Il faut donc faire extrêmement attention pour éviter d’avoir de mauvaises surprises.

Dans le cas d’iOS, les applications se récupèrent depuis un seul endroit : l’App Store. Epic Games critique cette position. Le groupe aimerait effectivement que la situation sur iOS soit similaire à celle sur Android. L’éditeur de Fortnite veut également que les développeurs ne soient pas dans l’obligation d’utiliser le système de paiement d’Apple. Cela éviterait de verser une commission de 30% à Apple pour chaque transaction.