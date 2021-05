C’en est fini pour la signature d’iOS 14.4.2. Apple a cessé de signer cette version au niveau de ses serveurs. Cela signifie qu’il n’est plus possible de l’installer, que ce soit en tant que mise à jour ou restauration.

Fin de la signature pour iOS 14.4.2

Apple a proposé iOS 14.4.2 le 26 mars dernier. Cette mise à jour avait les notes suivantes : « Cette mise à jour apporte d’importantes mises à jour de la sécurité. Elle est recommandée à tous les utilisateurs ». Elle n’a apporté aucune nouveauté, mais elle était malgré tout importante. En effet, Apple a bouché une faille de sécurité au niveau de WebKit. Il s’agit du moteur de rendu de son navigateur Safari. Apple a précisé que la faille était déjà exploitée par des hackers avant d’être bouchée.

À ce jour, Apple signe les versions iOS 14.5 et iOS 14.5.1. Il est donc possible d’installer l’une ou l’autre sur son iPhone ou iPad. La première a vu le jour le 26 mars dernier et se veut de taille. La seconde est toute fraîche : Apple l’a proposée hier.

La prochaine version sera iOS 14.6. Apple a déjà proposé deux versions bêtas aux développeurs et testeurs publics. La version finale devrait normalement voir le jour dans le courant du mois. Il n’y a pas encore une date précise.