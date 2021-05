Les débats font déjà rage aux premiers jours du procès entre Apple et Epic Games. Et le moins qu’on puisse dire est qu’Epic ratisse large (trop large ?) en critiquant à la fois le niveau de la commission de l’App Store, le refus des systèmes de paiement alternatifs ou bien encore l’interdiction de toute boutique applicative alternative. Et pour faire bonne mesure, Epic estime qu’Apple abuse de son monopole sur l’App Store.

Epic rêve d’un iOS Big Sur, à la fois ouvert… et sûr (et aussi surtout sans la commission obligatoire d’Apple sur les logiciels)

Pour Apple, il est désormais clair qu’Epic fantasme sur un iOS cloné d’Android… ce qui n’est pas tout à fait vrai dans la mesure où Epic a aussi porté plainte contre Google (aux Etats-Unis, en Angleterre et en Australie), arguant justement qu’Android n’était pas encore assez « ouvert ». Conscient du risque d’apparaitre franchement contradictoires, les avocats d’Epic ont donc trouvé une nouvelle référence : iOS est un jardin fermé, beaucoup trop fermé, et gagnerait à s’inspirer… de macOS ! La team juridique d’Epic rappelle en outre que macOS a souvent été présenté comme « une plateforme stable et sécurisée », ce qui contredirait l’argument d’Apple selon lequel il n’existerait pas de sécurité possible en dehors de l’App Store, c’est à dire en dehors d’un modèle verrouillé. Gageons que les avocats d’Apple peaufinent déjà leur réponse…