On a failli attendre. Le service de streaming musical Deezer est désormais pris en charge nativement par le HomePod d’Apple. Cela signifie tout simplement qu’il devient possible d’accéder à Deezer et à ses PlayLists/bibliothèques directement via Siri, sur simple requête vocale. Deezer précise qu’il est même possible de lancer des morceaux en qualité Lossless pour les abonnés à Deezer HiFi.

A son lancement, le HomePod était seulement compatible avec Apple Music, mais la position d’Apple a fini par bouger et d’autres services sont venus se greffer sur l’enceinte connectée. Cette lenteur d’Apple à faire évoluer le software du HomePod explique sans doute en partie la désaffection des consommateurs : Apple a attendu jusqu’à l’an dernier pour ouvrir les APIs du HomePod aux services tiers !

Pandora a été le premier service pris en charge, mais Spotify semble renâcler malgré la mise à dispo des APIs, sans doute à cause de son bras de fer juridique avec Apple (sur le niveau de la commission).