Le procès continue entre Apple et Epic Games. Une nouvelle information partagée grâce à des e-mails et d’autres documents révèle que tous les développeurs d’applications ne sont pas égaux, contrairement à ce qu’Apple a affirmé dans le passé.

Matt Fischer, le vice-président de l’App Store, a répondu à des questions lors du procès entre Apple et Epic Games. L’une des questions a porté sur un e-mail de 2018 où un développeur a remarqué que l’API StoreKit d’Apple permettait à l’application de vidéo Hulu d’automatiquement annuler les abonnements. Il se trouve que Hulu a eu le droit à un privilège, parce que les autres développeurs n’avaient pas une telle fonctionnalité.

L’e-mail de Matt Fischer datant de 2018 a été présenté au procès. Il interrogeait Cindy Lin, une autre cadre travaillant sur l’App Store. Il lui demandait pourquoi Hulu pouvait avoir un tel accès. « Hulu fait partie de la liste blanche des développeurs ayant accès à l’API d’annulation/de remboursement d’abonnement. En 2015, ils l’utilisaient pour prendre en charge la mise à niveau instantanée », a indiqué Cindy Lin. Elle a ajouté qu’Apple a ensuite proposé un système similaire pour tout le monde.

Here’s are the documents where Apple employees talks about white-listing companies like Hulu for privelaged use of App Store APIs, like the cancel/refund API. pic.twitter.com/zG9FhI7aSe

— Nick Statt (@nickstatt) May 6, 2021