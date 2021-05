Phil Schiller, qui a été le vice-président du marketing d’Apple et de l’App Store pendant de longues années, n’a pas apprécié de voir des copies d’applications populaires sur l’App Store. Un e-mail de 2012, dévoilé lors du procès entre Apple et Epic Games, donne le ton.

« C’est quoi ce bordel ? », a écrit Phil Schiller dans son e-mail destiné à plusieurs cadres d’Apple et à l’équipe chargée de l’App Store. C’était en référence à une copie du célèbre jeu Temple Run qui était à la première place sur l’App Store. « Comment une copie évidente du jeu ultra populaire Temple Run, sans captures d’écran, avec un texte marketing nul et presque que des notes de 1 étoile, peut-elle devenir l’application gratuite numéro 1 ? », a-t-il poursuivi. « Personne ne passe en revue ces applications ? Personne ne s’occupe de la boutique ? », a-t-il continué.

Phil Schiller in 2012, after a rip-off app hit #1: "What the hell is this?????

…. Is no one reviewing these Apps? Is no one minding the store?" pic.twitter.com/pNaozl6hv1

