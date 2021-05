Si vous vouliez acheter un HomePod chez Apple, c’est trop tard. L’Apple Store en ligne indique qu’il n’y a plus de stock, que ce soit pour le HomePod blanc ou le modèle gris sidéral.

Plus de stock pour le HomePod chez Apple en France

Cela fait plus de deux semaines que le modèle gris sidéral n’est plus en stock. Voilà maintenant que le HomePod blanc le rejoint. C’est donc définitivement de l’histoire ancienne pour l’enceinte connectée à 329 euros. Pour rappel, Apple a annoncé son abandon le 13 mars dernier. Tim Cook et ses équipes misent maintenant sur le HomePod mini qui, à 99 euros, attire plus de monde.

Apple n’a pas donné d’explication pour l’arrêt de son enceinte. Mais il y a fort à parier que le problème vient des ventes. Les données de différents cabinets ont régulièrement montré que le produit d’Apple était très loin derrière les Amazon Echo, Google Home et autres enceintes de ce style. La qualité audio est meilleure avec un HomePod, mais le public semble se contenter d’une enceinte Amazon ou Google pour quelques dizaines d’euros, plutôt que celle d’Apple à 329 euros.

Malgré tout, vous pouvez encore tenter d’acheter un modèle. Boulanger a encore du stock (uniquement pour le HomePod blanc). Du côté de la Fnac, il n’y a plus de stock sur le site. En revanche, certaines boutiques ont encore des exemplaires.