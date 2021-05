Il y a deux jours, Apple a demandé à la cour fédérale du New Hampshire le rejet rapide d’une plainte déposée au mois de janvier dernier par le développeur de l’app Coronavirus Reporter. La plainte argue notamment qu’Apple a abusé de sa position « monopolistique » sur l’App Store en rejetant l’app. Les dommages et intérêts demandés culminent désormais à 800 millions de dollars après une « mise à jour » de la plainte initiale.

C’est justement sur cette mise à jour de la plainte que porte la demande de rejet d’Apple. La firme de Cupertino estime en effet le montant des dommages et intérêts abusif, et considère que le plaignant n’a fait que copié-collé des arguments anti-trust repiqués dans d’autres affaires en cours. De plus, d’autres apps « anonymes » auraient été rajoutées à la plainte, un procédé qu’Apple juge contraire au Federal Rules of Civil Procedure. Selon la loi en vigueur, le plaignant aurait du demander une autorisation (à la Cour de district) pour anonymiser les apps rajoutées. Enfin, les avocats d’Apple jugent que les accusations d’abus anti-trust sont sans fondements et ne sont jamais étayés dans la plainte.

Apple demande donc le rejet pur et simple de la plainte, ou tout au moins le transfert de celle-ci à la cour du District Nord, où la plainte initiale a été déposée. On rapelle ici que l’app Coronavirus Reporter avait été rejetée parce que les données qui y figuraient n’émanaient pas directement d’institutions sanitaires officielles.