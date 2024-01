Entre Apple et Epic Games, la guerre est désormais totale. A peine la Cour Suprême vient-elle de refuser de traiter les demandes d’appel des deux sociétés qu’Apple remet une buchette dans le feu : la firme de Cupertino vient en effet de demander à la justice d’obliger Epic Games à lui verser 73,4 millions de dollars afin de couvrir ses frais de justice ! Si l’on endroit les documents déposés devant le juge, les frais de justice d’Apple se montent à près de 83 millions, un chiffre réajusté à 81,5 millions puis réduit encore à 73,4 millions après une remise de 10% étant donné qu’Epic à remporté la partie sur un seul des 10 chefs d’accusation.

#Apple wants #EpicGames to reimburse $73 MILLION AND COUNTING (the dispute isn't over yet) in litigation expenses. Apple says it's spent $82,971,401 defending against that case, adjusts it to $81,560,362, then deducts 10% as Epic prevailed on 1 of 10 counts ➡️ $73,404,326.

