Apple reste une société de hardware… et de design. Après le départ de Jony Ive, la firme de Cupertino a écumé la Silicon Valley afin de dénicher l’oiseau rare, ou tout au moins un designer avec suffisamment d’expérience pour en partie le flambeau de l’ancien bras droit de Steve Jobs. La firme de Cupertino a fini par jeter son dévolu sur Scott Croyle, qui n’est autre que l’ancien designer… de HTC. On doit notamment à Croyle le design (assez réussi il est vrai) des HTC One M7 et M8. Après son départ de HTC (où il a passé près de 10 ans de carrière) Scott Croyle a lancé sa propre startup ainsi que le smartphone Nextbit Robin basé sur un service de cloud. Razer s’empara de la jeune pousse, et Croyle fonda une nouvelle société du nom d’Attic.

Ce n’est qu’à la fin de l’année dernière que le designer a rejoint les rangs de la team design des produits Beats. Le site 9to5Mac croit savoir en effet que Scott Croyle est désormais en charge de la conception des prochains appareils audio d’Apple (le design chez Apple s’entend bien au delà des seules considérations d’esthétique). Scott Croyle servirait aussi de point de liaison entre Beats et Ammunition, une société design qui n’a jamais cessé de travailler avec Beats depuis le rachat d’Apple. Il se murmure en outre que Beats travaillerait activement sur des enceintes audio (connectées ?) et étudierait les points forts des produits concurrents dans ce secteur produit. Et bien sûr, Scott Croyle devrait avoir son mot à dire dans la conception et le design final de ce nouvel accessoire…