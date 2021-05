Apple a officialisé aujourd’hui son offre Lossless Audio pour Apple Music, mais ceux qui comptaient en profiter avec iTunes ou iTunes Match vont être déçus. En effet, ce ne sera pas disponible via ces plateformes.

Apple a clarifié à un journaliste de The Verge que l’écoute lossless sera réservée à Apple Music. Il faut comprendre que la meilleure qualité audio possible sera uniquement en streaming et donc avec un abonnement. Ainsi, il ne sera pas possible d’acheter des musiques ou albums en lossless sur l’iTunes Store. Il ne sera non plus possible d’avoir une mise à niveau en lossless de sa bibliothèque personnelle grâce à iTunes Match.

Apple just confirmed to me that lossless audio is *exclusive to Apple Music.* Subscription required.

There won’t be an option to purchase tracks or albums in that quality, nor will it be offered with iTunes Match.https://t.co/cyauzlLd9a

