Apple confirme qu’il sera possible d’acheter les iMac M1, iPad Pro M1 et Apple TV 4K directement dans les Apple Store le 21 mai. Nous savions déjà que les modèles commandés en ligne allaient être livrés à cette date. Il y a toutefois une incertitude pour la disponibilité en boutique dès le premier jour.

Il s’agit tout particulièrement d’une bonne nouvelle pour les Français. En effet, huit Apple Store ont déjà rouvert et 12 autres vont rouvrir demain à l’occasion du déconfinement progressif. Il sera donc possible de se rendre dans une boutique d’Apple et voir les produits en vrai afin de se faire une idée avant de les acheter. Ce sera surtout intéressant pour l’iMac M1, au vu du tout nouveau design et des différents coloris. À noter cependant que tous les coloris peuvent ne pas être disponibles dans les Apple Store, que ce soit pour la présentation ou l’achat.

