Horacio Gutierrez, le directeur juridique et responsable des affaires mondiales de Spotify, a écrit une tribune dans laquelle il s’attaque à Apple. Selon lui, le fabricant « étouffe » la concurrence avec ses méthodes.

Pour le directeur juridique de Spotify, Apple est « une brute impitoyable qui utilise sa domination pour entraver ses concurrents ». Il explique que les règles de l’App Store empêchent le service de streaming de rediriger les utilisateurs vers son site. Apple ne veut pas pour éviter qu’un nombre important de personnes s’abonnent depuis le site. Car avec ce moyen, Apple ne touche pas le moindre centime. À l’inverse, le fabricant prend 30% de commission si c’est un achat ou un abonnement est réalisé depuis l’application iOS. Horacio Gutierrez note que ce point n’est pas normal et donne un avantage à Apple Music.

Horacio Gutierrez estime que la taxe de 30% d’Apple est « exorbitante ». Cela a poussé Spotify à complètement désactiver les abonnements depuis son application, et ce depuis 2016. « Il était plus logique, d’un point de vue commercial, de priver les utilisateurs d’iPhone et d’iPad de la possibilité de s’abonner que d’absorber la réduction de 30% pour les nouveaux utilisateurs », explique le directeur juridique.

Apple s’est déjà fait taper sur les doigts pour ses pratiques. En avril par exemple, la Commission européenne a accusé Apple d’abus de position dominante dans la musique. Il y a également une affaire en cours du côté des États-Unis. Spotify cherche ici à ce que l’affaire américaine accélère pour sanctionner Apple.

Horacio Gutierrez boucle le sujet en disant que Spotify ne cherche pas à avoir un traitement de faveur. La plateforme réclame seulement un traitement équitable. « La capacité d’Apple à étouffer ses concurrents est sans précédent », conclut le directeur juridique.