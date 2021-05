Craig Federighi, le vice-président chargé d’iOS et macOS, participe en ce moment au procès entre Apple et Epic Games. Le dirigeant parle notamment de la sécurité et dit ne pas aimer le nombre de malwares qu’il y a sur les Mac.

Un problème de malwares sur les Mac, admet Craig Federighi

La juge Yvonne Gonzalez Rogers, qui s’occupe de l’affaire Apple/Epic Games, a demandé à Craig Federighi pourquoi le Mac pouvait avoir plusieurs boutiques d’applications, là où l’iPhone doit se contenter de l’App Store. Et Craig Federighi a surpris un peu tout le monde en reconnaissant que les hackers exploitent justement les différentes boutiques avec des malwares.

« C’est régulièrement exploité sur le Mac », a expliqué Craig Federighi devant la juge. « iOS a établi une barre considérablement plus élevée pour la protection des clients. Le Mac ne répond pas à cette exigence aujourd’hui », a ajouté le cadre. « Aujourd’hui, nous avons un niveau de malwares sur le Mac que nous ne trouvons pas acceptable », a-t-il précisé au nom d’Apple.

Selon ses dires, Apple se bat tous les jours avec les hackers pour bloquer les malwares sur Mac. En l’espace d’un an, il y a eu 130 types de logiciels malveillants sur Mac et l’un d’entre eux a touché 300 000 machines.

Sécurité des Mac malgré tout ?

Vient alors la grande question : est-ce que les Mac sont sûrs ? « S’il est utilisé correctement, tout comme une voiture, si vous savez comment conduire une voiture, si vous respectez le code de la route et si vous êtes très prudent, oui », a répondu Craig Federighi. « J’ai eu quelques membres de ma famille qui ont eu des logiciels malveillants sur leurs Mac, mais en fin de compte, je crois qu’un Mac peut être utilisé en toute sécurité », a-t-il ajouté.

macOS va-t-il à l’avenir obliger les utilisateurs à passer par le Mac App Store pour installer des applications ? Ce n’est pas dit pour l’instant. Mais ce serait un sérieux blocage pour beaucoup de personnes.

Installer des apps iOS sans l’App Store, un impact sur la sécurité ?

Il a en profité pour citer Android. Le système d’exploitation mobile de Google permet d’avoir plusieurs boutiques d’applications. Celles-ci ne sont pas contrôlées par Google, contrairement au Play Store. « Les spécialistes de la sécurité savent bien qu’Android a un problème de malwares. iOS a réussi jusqu’à présent à rester en avance sur le problème des logiciels malveillants », estime Craig Federighi.

Pour le dirigeant, un iPhone et un Mac sont différents. Un Mac est, selon lui, comme une voiture : vous pouvez la conduire en dehors de la route si vous voulez et aller où vous vous voulez. Avec un iPhone, il y a des règles et un enfant doit pouvoir l’utiliser sans risque. « C’est vraiment un produit différent », a-t-il déclaré.

Apple doit-il proposer l’installation d’applications sans passer par l’App Store, comme le souhaite Epic Games ? Cela impliquerait un changement « radical », dit le dirigeant. Il note qu’il n’y aurait pas de contrôle de sécurité ou de vie privée. « Vous pourriez mettre en ligne une application dangereuse et personne ne vérifierait cette politique ».