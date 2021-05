iOS 14.7 : la bêta publique est disponible

Apple vient de proposer la première bêta publique d’iOS 14.7 sur iPhone et d’iPadOS 14.7 sur iPad. Elle arrive 24 heures après la bêta pour les développeurs.

La bêta (publique) d’iOS 14.7 est pour l’instant assez légère au niveau des nouveautés. Les principaux éléments à retenir sont les applications Météo et Plans qui affichent la qualité de l’air en France. C’était déjà disponible pour d’autres pays auparavant, voilà maintenant la France et probablement d’autres régions. Aussi, la mise à jour permet de contrôler les minuteurs du HomePod directement depuis l’application Maison. À voir maintenant si d’autres nouveautés verront le jour au fil des prochaines bêtas et de la version finale.

Si vous êtes un testeur public, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez télécharger la bêta publique d’iOS 14.7.

Si ce n’est pas le cas et vous souhaitez rejoindre l’aventure, allez sur beta.apple.com et connectez-vous avec votre compte Apple. Vous devrez télécharger un profil qui va basculer votre iPhone ou iPad sur le canal des bêtas publiques. Une fois que c’est fait, allez dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle pour télécharger la nouvelle version.

Apple ne dit pas encore quand la version d’iOS 14.7 sera disponible au téléchargement. Il y a iOS 14.6 qui doit sortir avant. Celle-ci est en release candidate depuis quelques jours.