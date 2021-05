MacBook Pro 2021 : puce M1X et pas de logo sous l'écran ?

Le MacBook Pro de 2021 se dévoile un peu plus aujourd’hui, avec l’ordinateur portable qui aurait une puce M1X et non M2. Apple abandonnerait aussi le logo en façade, sous l’écran.

Selon 9to5Mac, Apple proposerait la puce M1X dans les MacBook Pro de 2021 et garderait la puce M2 pour l’année prochaine. Celle-ci débuterait avec le futur MacBook Air.

Il y a déjà eu des détails sur cette nouvelle puce. Il faut s’attendre à 10 cœurs pour la partie processeur, avec huit cœurs pour les performances et deux autres pour l’efficience. En comparaison, les Mac M1 actuels ont huit cœurs (quatre cœurs pour les performances, quatre cœurs pour l’efficience). Pour la partie graphique, Apple monterait jusqu’à 32 cœurs (contre huit à ce jour). Côté mémoire vive, Apple proposerait jusqu’à 64 Go de RAM (contre 16 Go aujourd’hui). La nouvelle puce serait aussi l’occasion d’avoir davantage de ports Thunderbolt.

Outre la puce M1X, le MacBook Pro de 2021 perdrait son logo sous l’écran. Celui-ci est seulement l’inscription « MacBook Pro ». Mais son retrait est en soi assez cohérent, sachant qu’Apple a retiré son logo sous l’écran au niveau de l’iMac M1.

Si l’on en croit les récentes rumeurs qui circulent, Apple va lancer son nouvel ordinateur portable dans le courant de l’été. Il n’y a pas encore une date précise.