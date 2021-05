L’iPad Pro M1 de 2021 dispose de l’écran Mini-LED (qu’Apple appelle Liquid Retina XDR), mais pas sur le modèle de 11 pouces. En effet, seul le modèle de 12,9 pouces en bénéfice. Apple explique pourquoi.

Dans une interview avec Brian Tong, Scott Broderick (un employé du service marketing d’Apple) explique que l’absence de l’écran Mini-LED sur l’iPad Pro M1 de 11 pouces est en partie lié au poids :

Ce que nous savons des utilisateurs avec un modèle de 11 pouces, c’est qu’ils adorent emporter avec eux un iPad super puissant dans un format portable pesant un livre [450 g]. Ils adorent ce facteur de forme. Alors que l’utilisateur qui adopte l’écran de 12,9 pouces, il recherchait la plus grande taille pour faire son travail le plus créatif sur ce produit, et il était logique d’apporter cette technologie XDR à l’écran de 12,9 pouces pour l’iPad Pro.

L’interview aborde également les capacités de la prise en charge du Thunderbolt, la nouvelle fonction « Cadre centré » de la caméra frontale qui maintient automatiquement les utilisateurs au centre pendant les appels vidéo et plus encore.

Apple commercialise l’iPad Pro M1 depuis vendredi. Les principales nouveautés sont la puce Apple M1, le support de l’USB 4 et du Thunderbolt, la 5G et l’écran Mini-LED. La tablette débute à 899 euros. L’iPad est disponible chez Apple et chez les revendeurs suivants :