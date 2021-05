La pandémie de COVID-19 est en reflux dans certains pays (France, USA, Angleterre, Portugal), mais elle rebondit aussi malheureusement ailleurs, à l’instar de l’Inde, de la Suède (et oui, même si le nombre de décès y reste faible) ou bien encore de Taiwan. A Taiwan justement, l’épidémie s’étend dans les régions où sont installées les usines de TSMC, ce qui menace directement la production des processeurs Ax (iPhone, iPad, Apple TV) et Mx (MacBook Pro/Air, iPad Pro, iMac). En effet, en cas d’infection massive des employés de TSMC, les autorités pourraient décider d’une fermeture administrative temporaire… ce qui aurait des conséquences très lourdes sur la disponibilité de nombreux produits.

Des sources « proches du dossier » indiquent aujourd’hui qu’Apple ferait tout son possible pour livrer à TSMC des doses massives de vaccins Moderna et/ou Pfizer. Ces vaccins seraient destinés prioritairement aux salariés de TSMC et à leurs familles. L’affaire est particulièrement sensible : plusieurs employés des firmes Largan Precision et de Jingpeng Tech ont déjà été infectés par le virus.