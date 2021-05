Tout ce qui est cher (voire ici très cher) n’est pas forcément de bonne qualité, y compris lorsque le fabricant bénéficie d’une réputation considérable. Sur la page Apple consacrée à l’AirTag et à ses accessoires, plusieurs accessoires Hermès ne sont plus proposés à la vente, soit le Porte-Clés AirTag Hermès (349 euros) et l’Accessoire de Bagage AirTag Hermès (449 euros). Le message indiqué sur la fiche produit, « actuellement Indisponible », ne semble pas concerner une rupture de stock (en ce cas, les dates de livraison sont généralement décalées du temps nécessaire).

La boucle de ce porte clés Hermès se serait détachée sans contrainte particulières sur l’accessoire. Peu rassurant…

Du reste, 9to5Mac a noté les mêmes indisponibilités sur le site américain d’Apple. Notre confrère rapporte aussi plusieurs retours négatifs sur les accessoires, qui auraient tendance à se détacher de l’objet (bagage, clefs) trop facilement. Des soucis de qualité aussi notables sur des accessoires facturés plusieurs centaines d’euros, voilà qui donne à tout le moins une forte impression de bâclé.