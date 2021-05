La société médicale AliveCor est bien décidée à faire valoir ses droits sur des brevets relatifs à l’intégration d’un module ECG dans une montre connectée. Après avoir déposé plainte dans une cour du Texas et porté l’affaire devant l’UITC (US International Trade Commission) en demandant au passage l’interdiction de vente de l’Apple Watch, le groupe vient de déposer une nouvelle plainte, cette fois dans la juridiction du district nord de Californie. AliveCor demande aussi à ce que le verdict final soit prononcé par un jury.

Dans la nouvelle plainte, AliveCor rapelle l’objet et le contexte du litige. Apple aurait approuvé le bracelet ECG KardiaBand (compatible Apple Watch) avant finalement d’intégrer la technologie ECG directement dans les composants de la montre. Pour AliveCor, il s’agit rien moins que d’une trahison doublé d’un vo de brevet :« Ce qu’AliveCor ne savait pas » détaille la plainte, « c’est qu’Apple avait finalement réalisé que l’analyse de la santé cardiaque était incroyablement précieuse pour (et souhaitée par) les utilisateurs de montres intelligentes, et avait donc travaillé en arrière-plan pour copier les idées d’AliveCor » .

Plus loin encore, l’attaque se fait plus frontale : « Apple a apparemment décidé qu’il devait essayer de saper le succès d’AliveCor. Le jour même jour où AliveCor a déclaré à Apple qu’il prévoyait d’annoncer son autorisation de la FDA, Apple a « pré-annoncé » des travaux cardiaques pour l’Apple Watch ». AliveCor accuse en outre Apple d’avoir modifié les guidelines du Store de l’Apple Watch afin d’éjecter les apps d’analyse du rythme cardiaque.