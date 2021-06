La WWDC 2021 débute le 7 juin et Apple annonce aujourd’hui que plus de 350 étudiants ont remporté le Swift Student Challenge. Ils viennent de 35 pays différents.

350 gagnants pour le Swift Student Challenge de la WWDC 2021

En temps normal, remporter le Swift Student Challenge permet à de jeunes développeurs de participer à la WWDC sans payer. En effet, Apple leur offre le ticket (qui est tout de même de 1 500 dollars). Mais depuis l’année dernière, l’intérêt est un peu limité, puisque la WWDC se tient en ligne et tout le monde peut y participer gratuitement. Les jeunes développeurs auront tout de même le droit à des vêtements et quelques accessoires pour l’occasion.

Apple met en avant quelques développeurs qui ont remporté le défi de cette année, notamment Abinaya Dinesh. Elle a créé une application permettant aux utilisateurs souffrant de troubles gastro-intestinaux d’accéder facilement à des ressources et à des informations. Dinesh, qui a 15 ans, prévoit de lancer son application plus tard cet été.

On retrouve également Gianna Yan, une autre gagnante. Elle a créé Feed Fleet, une application qui permet aux agriculteurs de partager facilement leurs surplus alimentaires avec les banques alimentaires et les personnes dans le besoin. En un an seulement, depuis le lancement de l’application et du projet, plus de 13 608 tonnes de nourriture ont été partagées.

Une autre candidate est Damilola Awofisayo. Cette développeuse de 17 ans a créé TecHacks, une organisation à but non lucratif dont l’objectif est de créer un environnement de soutien pour les filles du monde entier, afin qu’elles puissent créer, résoudre des problèmes et montrer leurs talents aux côtés de femmes partageant les mêmes idées, avec lesquelles elles peuvent rivaliser et travailler.

Rendez-vous dès le 7 juin pour la keynote

La WWDC 2021 aura lieu du 7 au 11 juin cette année. Le jour le plus important pour le grand public (et même les développeurs) sera le 7 juin à 19 heures. Apple organisera sa keynote où le fabricant dévoilera notamment iOS 15, macOS 12, watchOS 8 et tvOS 15. Une rumeur suggère qu’il y aura également la présentation de nouveaux MacBook Pro.