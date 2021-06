Vous voulez télécharger les modèles 3D des iPhone 13 et iPhone 13 Pro ? Bonne nouvelle : ils sont disponibles dès maintenant. En effet, le leaker Jon Prosser les propose au téléchargement, alors que les téléphones n’ont même pas encore été officialisés par Apple. Une telle fuite publique est rare, les modèles restent généralement entre les mains des leakers.

Ces modèles 3D des iPhone 13 sont normalement utilisés dans les usines de production. Certains accessoiristes les utilisent également pour créer des coques et d’autres accessoires qui correspondent exactement selon les dimensions du téléphone.

En plus de partager les modèles, Jon Prosser confirme que les nouveaux téléphones d’Apple seront un peu plus épais. Cela va notamment permettre au fabricant de mettre des batteries avec de plus grosses capacités. Hier, nous avons appris que l’iPhone 13 mini devrait avoir une batterie avec une capacité de 2 406 mAh (+8% par rapport à l’iPhone 12 mini). Ce serait 3 095 mAh pour les iPhone 13 et iPhone 13 Pro (+10%), et 4 352 mAh pour l’iPhone 13 Pro Max (+18%). Le leaker confirme également une encoche un peu plus petite.

Pour télécharger le modèle 3D de l’iPhone 13, rendez-vous à cette adresse. Pour celui de l’iPhone 13 Pro, c’est à cette adresse. Il s’agit dans les deux cas d’un fichier au format STP.