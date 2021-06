J.J. Abrams assure que travailler avec les équipes d’Apple TV+ est formidable. Le cinéaste l’a indiqué dans une interview à Decider, pour la promotion de la série Histoire de Lisey (Lisey’s Story). Elle arrivera demain sur Apple TV+ et J.J. Abrams est producteur.

Dans l’interview, J.J Abrams révèle comment l’écrivain Stephen King l’a engagé pour le projet, ce qu’a été sa collaboration avec Stephen King et comment ils ont donné vie au roman avec la série. Mais l’élément le plus intéressant pourrait bien être sa déclaration concernant le travail avec le service de streaming d’Apple :

Je dois dire que je suis un grand fan des gens d’Apple TV+ et que j’adore l’expérience jusqu’à présent. En tout cas, pour Histoire de Lisey, ils ont été des partenaires incroyables. J’ai l’impression qu’en fin de compte, dans une grande entreprise, un grand réseau, ce sont les gens qui sont là, qui prennent les décisions et avec qui on a l’impression d’être en phase ou pas. Je me sens incroyablement chanceux de travailler avec les gens d’Apple parce que je pense que nous semblons voir des choses qui nous excitent tous en même temps, d’une certaine manière. Je n’ai donc été qu’heureux de travailler avec Apple.

La collaboration entre J.J Abrams et Apple TV+ ne va pas s’arrêter à Histoire de Lisey. Le cinéaste travaille en ce moment avec Jennifer Garner sur My Glory Was That I Had Such Friends. Il ajoute qu’il y a « quelques autres choses que nous faisons aussi avec eux ». Il fait ici référence à Apple TV+.