Le moniteur Thunderbolt Display a depuis aujourd’hui le statut « ancien » pour Apple. Cet écran de 27 pouces a vu le jour pour la première fois en 2011. Apple a cessé la vente en 2016.

Pour Apple, les produits sont considérés comme anciens lorsque la société a interrompu leur commercialisation il y a plus de cinq ans et moins de sept ans. Sachant que le Thunderbolt Display a quitté le marché en 2016, il a maintenant le statut « ancien ». Si vous avez encore ce produit, sachez la réparation va devenir compliquée. Il y aura ensuite le statut « produits obsolètes ». Cela concerne les produits Apple dont la commercialisation a été interrompue il y a plus de sept ans.

Que s’est-il passé après la fin du Thunderbolt Display en 2016 ? Apple a passé un partenariat avec LG qui a sorti ses écrans UltraFine en 2017. Il a fallu attendre 2019 pour avoir un « vrai » nouvel écran Apple. Il s’agit du Pro Display XDR. Mais il vise surtout les professionnels et le prix est important : 5 499 euros.

Des rumeurs datant de janvier ont suggéré qu’Apple préparait un nouvel écran. Il serait moins cher que le Pro Display XDR. Et comme on peut s’en douter, la qualité ne sera pas la même. Il faudrait toutefois être patient, parce que le développement en serait encore à ses débuts.

Outre le Thunderbolt Display qui est maintenant ancien, Apple a ajouté le premier iPad Air et l’Apple Cinema Display à la liste. Quant aux MacBook Pro 11 et 13 pouces de 2013, ils sont maintenant dans la liste « produits obsolètes ». Ils n’ont plus le droit à des réparations.