Ceux qui ont Apple Music peuvent désormais profiter de l’audio spatial au niveau des clips. Apple avait déjà annoncé que le support se ferait dans le courant du mois de juin. Cela a commencé aujourd’hui.

Comme le notent des utilisateurs sur Twitter, dont un employé d’Apple, les clips d’Apple Music ont l’audio spatial et les utilisateurs n’ont rien à faire de particulier pour en profiter. Il est toutefois bon de noter que seulement quelques clips proposent le changement sonore. C’est notamment le cas de Rojo par J Balvin. La liste va s’agrandir avec le temps.

Pour celles et ceux qui souhaitent tester l’Audio Spatial dans Apple Music, c’est désormais disponible sur les clips ! Enjoy ! 🎵 pic.twitter.com/f3rCZZRKUW — Alexis Filipe (@AlexisFilipe_) June 4, 2021

Bonjour @ppgarcia75

Certains clips musicaux sont passés en #DolbyAtmos #SpatialAudio sur @AppleMusic c’est clairement une expérience, j’y vois l’avantage de mon côté. Nous attendons tes premiers ressentis … 👀🎧 — Jr Samson (@Jr_JamawTV) June 4, 2021

Comment découvrir un contenu compatible avec l’audio spatial ? Il suffit de repérer un badge avec la mention audio spatial ou Dolby Atmos. Enfilez vos AirPods Pro, AirPods Max ou un autre produit compatible, lancez la lecture et profitez du changement sonore.

Concernant les musiques sur Apple Music, il faut encore attendre. Apple n’a pas communiqué une date plus précise que juin pour le lossless et l’audio spatial. Peut-être que nous allons en savoir un peu plus lundi lors de la keynote d’ouverture de la WWDC.