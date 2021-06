Apple propose de nouvelles données pour la part d’installation d’iOS 14 et révèle que le système d’exploitation est sur 85% des iPhone et 79% des iPad. Cette donnée intervient quelques jours avant la keynote de la WWDC. Celle-ci sera notamment l’occasion de découvrir iOS 15.

Dans le détail, Apple dit que 85% des iPhone tournent sous iOS 14, 8% sont sous iOS 13 et 7% sont sur des versions antérieures. En prenant uniquement en compte les iPhone sortis ces quatre dernières années, la part d’iOS 14 grimpe à 90%. C’est 8% pour iOS 13 et 2% pour les versions antérieures.

Du côté de l’iPad, on retrouve iPadOS 14 sur 79% des tablettes Apple. La part est de 9% pour iPadOS 13 et 12% pour les versions précédentes. On peut donc voir que les utilisateurs d’iPhone ont davantage adopté la mise à jour. Il est également possible que certains utilisateurs ont un « vieil » iPad qui ne supporte pas la mise à jour. En outre, la part d’iPadOS 14 passe à 91% si on prend seulement en compte les iPad sortis ces quatre dernières années. C’est 8% pour iPadOS 13 et 1% pour les versions antérieures.

Les précédentes données officielles d’Apple remontent à février. À cette période, 80% des iPhone étaient sous iOS 14 et 70% des iPad étaient sous iPadOS 14.

iOS 14 n’a pas encore dit son dernier mot, malgré la présentation imminente d’iOS 15. En effet, Apple propose en moment une version bêta d’iOS 14.7. Il n’y a pas encore de date de sortie pour la version finale.