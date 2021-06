L’affaire était particulièrement grave : en 2016, une étudiante laisse son iPhone à un réparateur agréé Apple (en l’occurrence, un centre de réparation basé en Californie et tenu par Pegatron). Alors que son iPhone est toujours en réparation, l’étudiante se rend compte que certaines des images privées contenues dans son iPhone ont été diffusées sur les réseaux sociaux (soit 10 images sexuellement explicites et une vidéo d’acte sexuel) et notamment sur son propre compte Facebook ! Pire encore, la plaignante a été avertie de la publication de ces images privées par certains de ses amis Facebook !

Les employés qui s’étaient partagés ces données privées ont tous été licenciés, et l’étudiante concernée a bien évidemment porté plainte contre Apple, arguant d’une violation intolérable de sa vie privée et d’une détresse émotionnelle intense. Afin d’éviter un procès possiblement désastreux en terme d’image, Apple a donc préféré conclure un arrangement… de plusieurs millions de dollars. Un montant d’une telle ampleur pour un unique utilisateur, c’est une triste première pour Apple. Et puisque nous y sommes, nous vous conseillons tout de même de faire un backup et de vider les données de votre iPhone en cas de réparation du précieux. On ne sait jamais…