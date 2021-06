WWDC 2021 : pas d'annonces matérielles à la keynote ?

La keynote d’ouverture de la WWDC 2021 aura lieu aujourd’hui à 19 heures et il n’y aura finalement pas de nouveaux produits selon L0vetodream. Le leaker a souvent de bonnes informations. À cela s’ajoute le fait que l’Apple Store en ligne est toujours ouvert. Apple le ferme quelques heures avant ses keynotes normalement.

Pas de nouveaux MacBook Pro ce soir, semble-t-il

Jusqu’à présent, une rumeur circulait concernant la possible présentation des MacBook Pro 14 et 16 pouces avec une puce Apple M1X. Le leaker Jon Prosser avait d’abord assuré qu’Apple allait bien présenter les deux ordinateurs à la keynote de la WWDC. Plus récemment, l’analyste Daniel Ives l’a rejoint et a parlé de la présentation de ces machines. Ce ne sera visiblement pas le cas.

Ce n’est pas réellement une surprise en soi. Des médias, comme Nikkei et Digitimes, qui ont souvent des informations venant directement des chaînes de production, ont évoqué une production au second semestre de 2021. Certes, Apple pourrait très bien faire une annonce ce soir et une sortie dans quelques semaines ou mois. Mais ce scénario semble peu probable maintenant.

En complément, L0vetodream annonce dans un tweet « une nouvelle interface » sans plus de détails. Nous savons qu’iOS 15 va effectivement évoluer un petit peu au niveau de l’interface, mais les fuites jusqu’à présent ont suggéré que ce serait assez léger. Il faut comprendre par là qu’iOS 15 ne devrait pas connaître un chamboulement comme ce fut le cas entre iOS 6 et iOS 7.

new UI — 有没有搞措 (@L0vetodream) June 7, 2021

Dans un autre tweet, le leaker fait savoir qu’Apple devrait améliorer son framework HomeKit à destination des produits pour le foyer.

新的ATV和HomePod mini的发布其实只是一步棋 感觉在HomeKit方面 会有新的改进 pic.twitter.com/zcPce0Ur1o — 有没有搞措 (@L0vetodream) June 7, 2021

La keynote d'Apple aura lieu ce soir à 19 heures (heure française).