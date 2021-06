Il faut faire attention aux applications frauduleuses qui existent sur l’App Store. Le Washington Post a analysé la boutique et a constaté que près de 2% des applications les plus rentables sont en réalité frauduleuses. Selon une estimation du journal, cela représente près de 48 millions de dollars dépensés par les utilisateurs piégés.

Les clients de plusieurs applications de VPN se plaignent avec des critiques sur l’App Store. Ils rapportent que ces applications leur faisaient croire que leurs appareils avaient été infectés par un virus pour les inciter à télécharger et à payer des applications dont ils n’ont pas besoin. Aussi, une application de lecture de QR Codes incite les clients à payer 4,99 dollars par semaine pour un service qui est désormais inclus dans l’application Appareil photo de l’iPhone. Il y a d’autres cas où des applications se font passer pour des entreprises, comme Samsung et Amazon.

Ces histoires sont tout sauf positives pour Apple. Surtout que Tim Cook, le patron d’Apple, a assuré à de multiples reprises que l’App Store est un endroit sûr et fiable. Apple le répète encore aujourd’hui dans un communiqué :

Nous exigeons des développeurs qu’ils respectent des normes élevées pour que l’App Store reste un endroit sûr et fiable où les clients peuvent télécharger des applications et nous prendrons toujours des mesures contre les applications qui présentent un danger pour les utilisateurs. Apple est le leader du secteur avec des pratiques qui mettent la sécurité de nos clients au premier plan et nous continuerons à apprendre, à faire évoluer nos pratiques et à investir les ressources nécessaires pour nous assurer que les clients bénéficient de la meilleure expérience possible.