Lors de sa très décevante conférence de l’E3 2021, Square Enix a annoncé un petit quelque chose pour le mobile. Final Fantasy Pixel Remaster contiendra donc les Final Fantasy 1 à 6 dans une version remastérisée. D’ordinaire, et venant de presque n’importe quel gros studio, cette annonce aurait de quoi nous enthousiasmer, mais connaissant Square Enix et leur propension à recycler en faisant le moins d’efforts possibles, on se gardera donc de tout enthousiasme excessif.



Si l’on suit la logique des remasters pour mobile à la sauce Square, on aura donc droit à un lissage des éléments 2D, à un rééchantillonnage de la BO, et ça devrait être à peu près tout. Ah si, on oubliait le tarif aux alentours de 20 euros le pack (ou le FF seul en achat in-app). Et ce ne sont pas les quelques screenshots dévoilés sur le trailer qui sont de nature à nous rassurer. Final Fantasy Pixel Remaster arriverait « bientôt » sur iOS et Android.