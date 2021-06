Il y a une nouvelle vague de spam au niveau du calendrier iCloud pour les utilisateurs d’iPhone et d’autres appareils Apple. De nombreux utilisateurs se plaignent de ce problème sur Reddit. Cela rappelle une histoire qui remonte à 2016.

En 2016, Apple s’était penché sur une affaire de spam assez importante au niveau du calendrier iCloud. Le fabricant avait ajouté un filtre qui permettait à l’utilisateur de refuser l’invitation pour ajouter du contenu au calendrier. Le vrai intérêt ici était que le refus était automatique pour les prochaines invitations du même expéditeur. Cela évitait de devoir refuser à chaque fois.

Cinq plus tard, l’histoire se répète, mais c’est surtout à cause de pop-ups qui peuvent apparaître en visitant des sites. Ces pop-ups invitent l’utilisateur à toucher le bouton « OK » pour valider le contenu. Beaucoup de personnes ne lisent visiblement pas ce qui est écrit et sélectionnent « OK » pour fermer le pop-up. Le problème est qu’ils ont donné leur feu vert à une invitation pour ajouter du contenu dans le calendrier. Et ça devient rapidement la pagaille.

Apple really needs to do something about these calendar scams. pic.twitter.com/BIVS0EIWpf — ✦ (@bieberfluid) June 20, 2021

Point intéressant, Apple a publié au début du mois une vidéo concernant justement le spam au sein du calendrier iCloud. La vidéo indique les utilisateurs doivent toucher un événement du calendrier qui pose problème, sélectionner l’option « Désabonner de ce calendrier » en bas de l’écran et valider.