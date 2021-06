Apple n’a réellement pas envie de proposer le sideloading, à savoir l’installation d’applications sans passer par la boutique du système d’exploitation (l’App Store en l’occurrence sur iOS). Le fabricant l’a déjà dit et le répète aujourd’hui.

Apple ne veut pas du sideloading d’applications sur iPhone

Dans un document publié sur son site, Apple explique que l’App Store joue un rôle important dans la sécurité de l’iPhone. Chaque application est vérifiée, notamment pour s’assurer que les développeurs n’ont pas mis un logiciel malveillant pour voler des données. Une telle vérification ne serait pas possible si les utilisateurs téléchargeaient les applications venant d’un App Store tiers ou d’un site Internet.

Le document cite le rapport Threat Intelligence de Nokia datant de 2020, selon lequel les appareils Android sont 15 fois plus infectés de logiciels malveillants que les iPhone. Ce serait en partie parce qu’Android permet d’installer des applications en dehors du Play Store. Selon les dires d’Apple, autoriser le sideloading pour les utilisateurs d’iPhone attirerait beaucoup de hackers qui s’intéresseraient à iOS, étant donné qu’il y a un nombre important d’utilisateurs dans le monde. Apple dit que les hackers consacreraient davantage de ressources au développement d’attaques sophistiquées ciblant les utilisateurs d’iOS. Le groupe estime aussi que ce risque aurait un impact pour les personnes qui téléchargent exclusivement des applications venant de l’App Store.

Apple évoque par ailleurs un potentiel manque pour le respect de la vie privée. Les utilisateurs pourraient aussi être piégés, pensant télécharger une application d’un site officiel alors que ce n’est pas le cas.

Le sideloading est déjà une réalité sur macOS

À l’arrivée, Apple indique que le sideloading d’applications sur iPhone obligerait les utilisateurs à faire attention en permanence, là où il y a une certaine sécurité au niveau de l’App Store. Le groupe estime que son App Store dispose d’un « niveau inégalé de protection contre les logiciels malveillants », ce qui est important.

Certains noteront que macOS proposent déjà un équivalent du sideloading. Il est possible d’installer des applications venant de n’importe où : Mac App Store, site Internet, etc. Mais Craig Federighi, le big boss d’iOS et macOS, a récemment estimé que macOS avait trop de logiciels malveillants et cela dérange Apple. Doit-on s’attendre à ce que macOS oblige l’installation d’applications venant du Mac App Store ?