Tim Cook a participé à VivaTech, un rendez-vous annuel autour de la technologie qui se tient à Paris. Le patron d’Apple a notamment critiqué Digital Markets Act, une nouvelle législation européenne qui devrait obliger le sideloading d’applications. Cela signifie pouvoir installer des applications sans passer par l’App Store (depuis un navigateur Internet par exemple).

Tim Cook ne veut pas du sideloading sur iOS

« Je dirais que [le sideloading] porterait atteinte à la fois à la vie privée et à la sécurité », a déclaré Tim Cook à VivaTech. « Si l’on prend l’exemple des logiciels malveillants, Android en compte 47 fois plus qu’iOS. Comment cela se fait-il ? Parce que nous avons conçu iOS de telle sorte qu’il n’y a qu’un seul App Store et que toutes les applications sont examinées avant d’être mises en ligne », a indiqué le dirigeant. « Cela empêche une grande partie de ces logiciels malveillants d’entrer dans notre écosystème. Les clients nous ont dit très régulièrement à quel point ils apprécient cela. Nous allons donc défendre l’utilisateur dans les discussions et nous verrons où cela nous mènera », a-t-il continué. Il se dit « optimiste » sur le sujet parce que « je pense que la plupart des gens qui s’intéressent à la sécurité savent que la sécurité est un risque majeur ».

Toujours au sujet du Digital Markets Act, Tim Cook estime que ce n’est pas « dans le meilleur intérêt de l’utilisateur ». Il pense également que cette législation européenne pourrait réellement « détruire la sécurité de l’iPhone ».

Covid-19, technologie et futur

Au-delà du Digital Markets Act et du sideloading, Tim Cook a parlé du Covid-19. Il note qu’Apple a fait des dons de masques, tout comme le groupe a créé une API commune avec Google pour les notifications d’exposition. Il a ajouté qu’Apple travaille actuellement avec Product RED pour faire don de vaccins à l’Afrique.

En outre, le dirigeant a estimé que la technologie ne cherche pas à être bonne ou mauvaise. « Elle est neutre », dit-il. Il ajoute que le monde d’aujourd’hui souffre de « vastes quantités de désinformation » qui ont affecté les taux de vaccination du Covid-19, entre autres sujets. « Il est clair qu’il faut faire quelque chose. L’état actuel du monde n’est pas acceptable », a-t-il expliqué. « Je ne suis pas sûr que quiconque ait encore la main sur la façon de le réparer entièrement ».

D’autres questions ont été sur l’avenir d’Apple, dont l’Apple Car. Sans surprise, Tim Cook a été vague sur le sujet. Il note toutefois qu’Apple travaille parfois sur des projets qui ne voient pas le jour parce que le résultat n’est pas celui-ci attendu. Doit-on comprendre que l’Apple Car fait partie de ces projets ? « Si vous n’échouez pas, c’est que vous n’essayez pas assez de choses différentes », note Tim Cook.

Voici l’intégralité de l’entretien de Tim Cook à VivaTech :