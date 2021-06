Des maquettes des quatre iPhone 13 ont été publiés par Sonny Dickson. Le leaker permet ainsi de découvrir le design général des prochains smartphones d’Apple, du moins de dos.

Les iPhone 13 ressemblent beaucoup aux iPhone 12. Le principal changement visuel se situe au niveau du bloc photo avec ce dernier qui est un poil plus épais et les capteurs qui changent d’emplacement sur les iPhone 13 et iPhone 13 mini. Les deux capteurs photo étaient jusqu’à présent à la verticale. Il s’agit d’une diagonale sur les modèles de 2021.

Si l’on en croit de précédentes fuites, les iPhone 13 seront un peu plus épais que les iPhone 12. Cela s’explique probablement par les plus grosses batteries que chaque modèle devrait avoir. Naturellement, certains s’attendent à ce que ces plus grosses batteries se traduisent par une meilleure autonomie. Mais ce n’est pas forcément assuré étant donné que les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max auront un affichage de 120 Hz qui se veut plus gourmand en énergie.

La disponibilité des iPhone 13 devrait avoir lieu au mois de septembre, comme c’était le cas en 2019 et auparavant pour les gammes précédentes. Il y a eu une exception en 2020 avec les iPhone 12 à cause du Covid-19 et de toute la problématique au niveau du développement, de la logistique et du reste.