Tim Sweeney, le patron et fondateur d’Epic Games, dit ne pas apprécier la propagande d’Apple concernant l’App Store et sa position sur l’installation des applications hors de l’App Store. Le fabricant a publié hier un document faisant bien comprendre que cette pratique serait, selon ses dires, dangereuse pour la sécurité de l’iPhone.

Au départ, Tim Sweeney s’est moqué des illustrations d’Apple. « Développeurs, méfiez-vous des renards ! Ils portent des masques avec des signes de dollars et prennent 30% de vos revenus », a-t-il tweeté. Il s’est ensuite moqué d’une image avec un parapluie : « Le monopole des parapluies d’Umbrella Corp peut à lui seul vous protéger des globes oculaires qui regardent les graphiques, ainsi que des renards, des calamars et du pop-corn chaud ! ».

Umbrella Corp’s umbrella monopoly alone can protect you from eyeballs looking at graphs, and from foxes, squids, and hot popcorn! pic.twitter.com/7q8TMuLzH4

C’est dans une autre série de tweets que Tim Sweeney critique ce qui est une propagande d’Apple selon ses dires :

So, like, the Epic Games Store doesn’t have a shopping cart. It ought to have a shopping cart. Someday it will have a shopping cart. But in the meantime we don’t need to put out graphical pamphlets decrying the ills of shopping carts. It’s absurd.

— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) June 24, 2021