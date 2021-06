Apple avait un projet de data center en Irlande, avant de l’abandonner en 2018. Mais le fabricant semble bien parti pour relancer cette affaire et ainsi permettre d’avoir un nouveau centre de données en Europe.

Data Center Dynamics rapporte qu’Apple a fait une demande ce mois-ci pour étendre son permis de construire, avec l’actuel qui doit expirer en septembre 2021. Apple cherche à ce qu’il soit valable jusqu’en novembre 2026. « En raison des retards liés aux procédures judiciaires engagées après la délivrance du permis de construire correspondant et, plus récemment, des complications survenues l’année dernière (…) et de la pandémie de Covid-19, le projet en question n’a pas été mené à bien », indique la demande. La prolongation est demandée « afin de disposer d’un délai suffisant pour faciliter la réalisation de l’aménagement en question. L’intention est que le projet soit entrepris dès que possible, une fois que des promoteurs appropriés auront été identifiés ».

C’est au mois d’août qu’Apple saura si sa demande sera, ou non, validé. Il est fort possible que la société reçoive le feu vert étant donné qu’elle semble bien partie pour relancer son projet de data center en Irlande.

Apple avait au départ investi 850 millions d’euros pour s’installer à Athenry dans le comté de Galway, à l’ouest de l’Irlande. Le data center aurait dû voir le jour en 2017. Mais diverses complications ont vu le jour et Apple a finalement annoncé abandonner le projet en 2018. Voilà qu’il est de retour.