Apple propose aujourd’hui la bêta 2 (build 21A5268h) de macOS Monterey pour les développeurs. Elle arrive trois semaines après la première version et quelques jours après la bêta 2 d’iOS 15, de watchOS 8 et de tvOS 15.

Il n’y a pour l’instant pas d’information concernant les nouveautés disponibles entre la bêta 1 et la bêta 2 de macOS Monterey. Les développeurs en ont découvert plusieurs du côté d’iOS 15, mais il n’est pas certain que ce soit la même chose sur Mac. En effet, Apple peut très bien se focaliser sur les corrections de bugs et autres améliorations générales. Seule l’installation de la nouvelle bêta permettra de savoir ce qui a changé.

Si votre Mac est configuré pour recevoir les bêtas des développeurs, rendez-vous dans Préférences Système > Mise à jour de logiciels. Vous verrez alors la bêta 2 de macOS Monterey et pourrez lancer le téléchargement. Le poids peut varier selon le modèle du Mac.

Apple propose pour l’instant des bêtas aux développeurs. Il faudra attendre le mois de juillet pour être en mesure de télécharger la bêta publique qui, par définition, sera accessible à tous. Apple ne dit pas exactement quand elle sera disponible. Viendra ensuite l’automne qui marquera la sortie de la version finale. Là encore, Apple ne donne pas une date précise.