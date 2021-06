Apple est au taquet ce soir. Outre les releases publiques des bêtas d’iOS 15, iPadOS 15, tvOS 15 et watchOS 8, la firme de Cupertino lâche aussi, cette fois pour les développeurs, la seconde version de la seconde bêta d’iOS 15/iPadOS 15. Cette version est numérotée 19A5281j (contre 19A5281h pour la précédente) et semble avant tout apporter un grand nombre de correctifs de bugs. Comme l’info vient tout juste de tomber, il est actuellement impossible de savoir si des réelles nouveautés se sont glissées dans cette « new » bêta 2, mais on attend impatiemment vos retours si vous avez un compte développeur ;).

Pour rappel, les principales nouveautés d’iOS 15 sont à consulter à cette adresse, et celles d’iPadOS 15 sont à zieuter ici même.