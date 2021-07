Après le trailer la date de sortie : Final Fantasy Pixel Remaster, la version remastérisées des 6 premiers épisodes de Final Fantasy, sera disponible sur iOS et Android le 29 juillet prochain, soit un jour après le lancement sur Steam. A cette date, seuls les 3 premiers volets seront proposés en achats in-apps (9,5 euros pour Final Fantasy et Final Fantasy 2 et 15 euros pour Final Fantasy III). On ne sait pas grand chose du niveau réel de remastérisation, si ce n’est que les graphismes ont été remaniés (mais jusqu’à quel point ?), qu’un mode auto-battler sera disponible, et surtout que les fabuleuses BO d’origine ont été réarrangées par le grand maitre Nobuo Uematsu. On mentirait si l’on se disait enthousiasmé par cette sortie, d’autant que Square Enix est malheureusement très inégal lorsqu’il s’agit de remaster.

Les épisodes IV, V et VI seront proposés un peu plus tard dans l’année.