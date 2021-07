Est-ce que l’iPhone 13 supportera la recharge sans fil ? C’est une possibilité au vu du changement qu’Apple compterait faire au niveau de la bobine à l’intérieur du téléphone.

Bobine de l’iPhone 12

Selon les informations du leaker Max Weinbach, Apple compte augmenter la taille de la bobine au sein des différents iPhone 13. Cette bobine permet aux téléphones d’avoir la recharge sans fil. Dans le cas d’Apple, c’est en place depuis l’iPhone X. Le composant pour la gamme de 2021 aurait donc une surface un peu plus large. Cela devrait permettre une meilleure gestion de la chaleur et une puissance plus importante pour gagner du temps au niveau de la recharge sans fil.

Pour Max Weinbach, cette bobine plus importante de l’iPhone 13 pourrait également avoir un rapport avec la recharge sans fil inversée. Les utilisateurs pourraient ainsi poser des AirPods à l’arrière de l’iPhone et les recharger de cette façon. Ce système existe déjà chez la concurrence, dont Samsung et Huawei pour ne citer qu’eux.

Pour rappel, les certifications des iPhone 12 à la FCC ont montré que les appareils embarquent techniquement la recharge sans fil inversée, mais celle-ci est désactivée d’un point de vue logiciel. Plus récemment, Bloomberg a suggéré qu’une telle fonctionnalité ne serait pas prête pour un iPhone prévu dans le futur proche, mais elle arriverait sur l’iPad Pro de 2022. Il existe donc une réelle incertitude pour l’iPhone 13.