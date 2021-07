Aussi bien Apple que les autres groupes ont eu pour ordre de retirer l’application de Didi Chuxing, le « Uber chinois », de l’App Store et des autres boutiques. Les groupes se sont pliés aux consignes venant de la Chine. Cela concerne Huawei, Samsung et d’autres, en plus d’Apple.

L’autorité chinoise chargée de la cybersécurité a pris cette décision après avoir constaté une violation de la réglementation en matière de collecte des données des utilisateurs. Ses enquêtes ont révélé une « infraction grave ». L’autorité ajoute qu’elle a demandé à l’App Store, au Play Store et aux autres de « corriger les problèmes existants et de protéger efficacement les informations personnelles des utilisateurs ».

Dans un communiqué, Didi assure qu’il « effectuerait des rectifications (…) et continuerait à protéger la confidentialité des utilisateurs et la sécurité des données ». L’inscription de nouveaux clients était déjà impossible depuis l’ouverture de l’enquête, a confirmé Didi, qui précise toutefois que les utilisateurs qui avaient téléchargé auparavant son application pouvaient continuer à l’utiliser et que les courses commandées ne seraient pas affectées.

L’objectif maintenant va être de faire le nécessaire pour soumettre une nouvelle version de l’application qui respecte les règles. Mais Didi n’a pour l’instant pas partagé de détails supplémentaires.

Apple connaît bien Didi, puisque le fabricant a investi en 2016 1 milliard de dollars dans le « Uber chinois », qui a levé 4,4 milliards dollars à l’occasion de son entrée à la Bourse de New York la semaine dernière. Apple n’a pour l’instant fait aucun commentaire public sur le retrait de l’application sur l’App Store en Chine.