Apple cherche à attirer de nouveaux employés et à surtout conserver ceux qui sont déjà là, d’où l’envie de viser au-delà de la Silicon Valley. Selon Mark Gurman de Bloomberg, la société a de nouveaux projets pour se développer.

Se développer en dehors de la Silicon Valley, le nouveau projet d’Apple

Apple est installé au cœur de la Silicon Valley à Cupertino et c’est un problème pour beaucoup de personnes. La région de la baie de San Francisco a un coût de vie très élevé et cela dérange beaucoup d’employés. Plusieurs d’entre eux notent qu’ils ne sont pas en mesure de gérer les frais du quotidien, les logements, les frais de scolarité de leurs enfants, tout en essayant de faire des économies pour le long terme. Un autre élément évoqué par Mark Gurman est la diversité. Les recruteurs d’Apple ont eu du mal à constituer un personnel avec une diversité plus importante au vu de la géographie.

Aussi, Apple a bien compris qu’il faut aller chercher les employés là où ils sont et non attendre qu’ils viennent d’eux-mêmes. Les meilleurs ingénieurs et designers n’habitent pas tous dans la Silicon Valley. C’est pour cette raison que des bureaux ou laboratoires ont été créés ailleurs. Johny Srouji, le responsable des puces chez Apple, a déjà anticipé avec des bureaux dans plusieurs États américains (Floride, Massachusetts, Texas et Oregon), ainsi qu’à San Diego, tout comme en Allemagne, en Israël et en Asie. Plus récemment, Eddy Cue, le responsable des services chez Apple, a demandé à investir à Los Angeles et à Nashville.

Un autre élément évoqué concernant l’envie d’attirer du monde en dehors de la Silicon Valley tourne autour du salaire. Une personne travaillant en France (par exemple) ne touchera pas le même salaire qu’une personne travaillant dans la Silicon Valley pour le même métier au vu du coût de la vie. Apple l’a bien compris et chercherait ainsi à employer ailleurs pour réduire son coût salarial.

Un accent sur le télétravail

Tout cela intervient au moment où Apple s’apprête à remettre en place le retour au bureau à hauteur de trois jours par semaine, et ce dès septembre. Cela dérange d’ailleurs plusieurs employés qui disent bien aimer le télétravail. Mais Apple a rejeté leur demande et veut qu’ils reviennent au bureau.